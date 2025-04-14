ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Абба«Ни о каком кризисе в "Реале" речи быть не может». Лионель Абба — с раскладами на ответные четвертьфиналы ЛЧ
    Все новости спорта

    Иржи Прохазка один из трех желаемых оппонентов Доминика Рейеса

    Бои ММА UFC Сборная России Иржи Прохазка Джамал Хилл Никита Крылов Халил Раунтри Александр Ракич
    Американский боец ММА Доминик Рейес, бывший претендент на титул UFC в полутяжелом весе, бросил вызов Иржи Прохазке после победы над Никитой Крыловым нокаутом в первом раунде.

    Иржи Прохазка (справа)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иржи Прохазка (справа)

    «Александр Ракич — это был бы отличный бой для меня. Победитель противостояния с участием Халила Раунтри и Джамала Хилла мне тоже интересен. И кто не хочет увидеть мой реванш с Иржи Прохазкой? Знаете, я бы сразился с одним из них, завоевал титул, а потом дрался бы со всеми»

    Первый поединок Прохазки и Рейеса состоялся в 2021 году. Тогда Доминик проиграл нокаутом во втором раунде, пропустив удар в голову локтем с разворота.

    Сейчас Иржи занимает вторую строчку в рейтинге полутяжелого веса. Свой последний бой он выиграл нокаутом в третьем раунде у Джамала Хилла. Рейес располагается на 11-й строчке.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ак Барс» обеспечит более комфортное преимущество
  • «Динамо» Москва — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Атлетико» разгромить «Вальядолид»?
  • «Атлетико» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • В Челябинске состоится еще одна результативная игра
  • «Трактор» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.80
  • Экспресс дня 14 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Атлетико — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Наполи — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Астон Вилла — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры