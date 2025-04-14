Иржи Прохазка один из трех желаемых оппонентов Доминика Рейеса

Американский боец ММА, бывший претендент на титул UFC в полутяжелом весе, бросил вызов после победы наднокаутом в первом раунде.

«Александр Ракич — это был бы отличный бой для меня. Победитель противостояния с участием Халила Раунтри и Джамала Хилла мне тоже интересен. И кто не хочет увидеть мой реванш с Иржи Прохазкой? Знаете, я бы сразился с одним из них, завоевал титул, а потом дрался бы со всеми»

Первый поединок Прохазки и Рейеса состоялся в 2021 году. Тогда Доминик проиграл нокаутом во втором раунде, пропустив удар в голову локтем с разворота.

Сейчас Иржи занимает вторую строчку в рейтинге полутяжелого веса. Свой последний бой он выиграл нокаутом в третьем раунде у Джамала Хилла. Рейес располагается на 11-й строчке.