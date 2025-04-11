Лопес: Воспользуюсь первой возможностью и нокаутирую Волкановски

Претендент на титул чемпиона UFC в полулегком весе уверен в своей быстрой победе надв бою на UFC 314.

«Я думаю, что воспользуюсь первой же возможностью и нокаутирую Волкановски. У меня достаточно сильные руки, чтобы уложить его, и мое джиу-джитсу тоже опасно. Я опасен как в стойке, так и в партере. Мы видели, что он еще не был побежден в партере, у него, действительно, хорошая защита от борьбы. Я думаю, что мне просто нужна одна возможность, чтобы победить. Всего один шанс»

Бой Лопеса и Волкановски за вакантный титул в полулегком весе возглавит турнир UFC 314. Диего подходит к этому противостоянию на серии из пяти побед.