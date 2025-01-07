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    Бой Сехудо и Ядонга возглавит UFC Fight Night 252 в феврале

    Бои ММА UFC Генри Сехудо Петр Ян Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Сонг Ядонг
    Олимпийский чемпион по борьбе, а также экс-обладатель двух титулов UFC в легчайшем и наилегчайшем дивизионах Генри Сехудо проведет очередной бой против Сонга Ядонга.

    Генри Сехудо
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    Генри Сехудо

    Их поединок пройдет в категории до 61 кг 23 февраля. Бой утвержден в статусе главного события вечера UFC Fight Night 252 в Сиэтле и будет пятираундовым.

    Генри располагается на седьмой строчке в рейтинге легчайшего веса. К очередному противостоянию он подходит на серии из двух поражений по очкам от Алджамейна Стерлинга и Мераба Двалишвили.

    Ядонг располагается на восьмой позиции в ростере. Последний поединок китайский боец проиграл единогласным решением судей Петру Яну.

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