Бой Сехудо и Ядонга возглавит UFC Fight Night 252 в феврале

Олимпийский чемпион по борьбе, а также экс-обладатель двух титулов UFC в легчайшем и наилегчайшем дивизионахпроведет очередной бой против

Их поединок пройдет в категории до 61 кг 23 февраля. Бой утвержден в статусе главного события вечера UFC Fight Night 252 в Сиэтле и будет пятираундовым.

Генри располагается на седьмой строчке в рейтинге легчайшего веса. К очередному противостоянию он подходит на серии из двух поражений по очкам от Алджамейна Стерлинга и Мераба Двалишвили.

Ядонг располагается на восьмой позиции в ростере. Последний поединок китайский боец проиграл единогласным решением судей Петру Яну.