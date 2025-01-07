Бой Сехудо и Ядонга возглавит UFC Fight Night 252 в феврале

Генри Сехудо Фото: globallookpress.com
Их поединок пройдет в категории до 61 кг 23 февраля. Бой утвержден в статусе главного события вечера UFC Fight Night 252 в Сиэтле и будет пятираундовым.
Генри располагается на седьмой строчке в рейтинге легчайшего веса. К очередному противостоянию он подходит на серии из двух поражений по очкам от Алджамейна Стерлинга и Мераба Двалишвили.
Ядонг располагается на восьмой позиции в ростере. Последний поединок китайский боец проиграл единогласным решением судей Петру Яну.