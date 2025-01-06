Хавьер Мендес объяснил Двалишвили, почему Умар заслужил бой с ним

, тренер, обратился к чемпиону легчайшего веса UFC рассказал , почему Умар Нурмагомедов достоин боя с ним.

«Когда Умар дрался с Кори Сэндхагеном, в UFC сказали, что тот, кто выиграет этот бой, будет драться за титул — будь то Шон О'Мэлли или Мераб. Это то, что UFC сказали Умару и Сэндхагену.

Теперь, когда бой закончен и Умар победил, почему то, что сказали в UFC, больше не должно быть правдой? UFC хочет этого боя. Вот почему они дали титульник Умару.

Умар не сказал: мне нужно драться за титул, если я побью Сэндхагена. Нет, это в UFC сказали, что победитель будет бороться за титул в следующем бою»

Напомним, что Мераб Двалишвили в рамках первой защиты пояса встретится на UFC 311 с Умаром Нурмагомедовым. Их бой станет со-главным событием вечера.