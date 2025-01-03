Джошуа заявил о желании подраться с Фьюри в 2025-м

Энтони Джошуа (слева) Фото: globallookpress.com
«Я участвовал во многих боях, но это должно произойти в 2025 году. Надеюсь, наш поединок с Фьюри состоится»
Фьюри и Джошуа потерпели поражения в своих предыдущих поединках. Тайсон ранее в 2024 году дважды уступил Александру Усику. В мае было поражение раздельным решением судей, а в декабре единогласным.
Энтони в сентябре в чемпионском поединке за титул IBF в тяжелом весе проиграл нокаутом в пятом раунде Даниэлю Дюбуа. До этого Джошуа шел на серии из четырех побед кряду.