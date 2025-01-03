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    Джошуа заявил о желании подраться с Фьюри в 2025-м

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Александр Усик
    Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа заинтересован в бою с экс-обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри в 2025 году.

    Энтони Джошуа (слева)
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    Энтони Джошуа (слева)

    «Я участвовал во многих боях, но это должно произойти в 2025 году. Надеюсь, наш поединок с Фьюри состоится»

    Фьюри и Джошуа потерпели поражения в своих предыдущих поединках. Тайсон ранее в 2024 году дважды уступил Александру Усику. В мае было поражение раздельным решением судей, а в декабре единогласным.

    Энтони в сентябре в чемпионском поединке за титул IBF в тяжелом весе проиграл нокаутом в пятом раунде Даниэлю Дюбуа. До этого Джошуа шел на серии из четырех побед кряду.

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