Джошуа заявил о желании подраться с Фьюри в 2025-м

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе заинтересован в бою с экс-обладателем титула WBCв 2025 году.

«Я участвовал во многих боях, но это должно произойти в 2025 году. Надеюсь, наш поединок с Фьюри состоится»

Фьюри и Джошуа потерпели поражения в своих предыдущих поединках. Тайсон ранее в 2024 году дважды уступил Александру Усику. В мае было поражение раздельным решением судей, а в декабре единогласным.

Энтони в сентябре в чемпионском поединке за титул IBF в тяжелом весе проиграл нокаутом в пятом раунде Даниэлю Дюбуа. До этого Джошуа шел на серии из четырех побед кряду.