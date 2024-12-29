Мойкано хочет подраться с Холлоуэем за титул BMF

Представитель топ-10 легкого дивизиона UFC считает , что победа надприблизит его к титульному поединку.

«Я бы с удовольствием подрался с ним, учитывая то, что Макс Холлоуэй теперь завершил карьеру в полулегком весе. Если он действительно хочет выступать в нашем весе, я думаю, это был бы отличный бой. Это точно вывело бы меня на путь к титульному бою. Если вы победите Макса Холлоуэя, то на 100% будете бороться за титул. Я бы с удовольствием принял участие в этом поединке»

Холлоуэй в последнем поединке потерпел поражение нокаутом от Илии Топурии, на кону которого стоял титул в полулегком весе. Накануне Макс заявил, что продолжит карьеру в легком дивизионе.