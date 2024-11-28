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    Сэндхаген хочет отомстить Петру Яну за поражение в первом бою

    Бои ММА UFC Сборная России Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигередо Петр Ян Кори Сэндхаген
    Экс-претендент на временный титул в легчайшем весе UFC Кори Сэндхаген бросил вызов Петру Яну на ответный поединок. Американец заявил, что хочет взять реванш за неудачу в первом противостоянии.

    Петр Ян
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    Петр Ян

    «Поздравляю Яна, он выглядел, действительно, здорово в предыдущем поединке. Фигередо хороший соперник. Еще раз поздравляю Яна, может быть, мы подеремся с ним вновь. Я не очень хорошо знаю, что происходит в дивизионе.

    Я надеялся, что на следующей неделе узнаю, в каком направлении UFC собираются двигаться, потому что я знаю, что они ждали, когда закончится этот бой. Но я все еще хочу реванш с Петром. Посмотрим, будет ли это в следующий раз, когда я выйду в октагон, или нет»

    Сэндхаген летом этого года уступил единогласным решением судей Умару Нурмагомедову. Ранее Кори аналогичным образом проиграл Петру Яну в поединке за пояс временного чемпиона.

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