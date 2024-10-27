Шара Буллет в бою с Петросяном установил историческое достижение в UFC

Российский боец смешанных единоборствстал обладателем исторического достижения в UFC.

В рамках основного карда турнира в Абу-Даби 26 октября Шара Буллет финишировал ударами в стойке Армена Петросяна в конце второго раунда. Магомедов — первый боец в истории UFC, одержавший победу нокаутом двойным бэкфистом.

Для Шарабутдина это уже четвертый выигранный поединок в промоушене с момента своего дебюта в лиге. Благодаря успеху в бою с Петросяном, дагестанец сохранил ноль в графе поражений.

Магомедов ранее в карьере выиграл все 15 поединков. По окончании противостояния с Арменом Петросяном россиянин бросил вызов экс-чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье.