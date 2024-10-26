Бой Ядонга и Нурмагомедова может состояться в январе

Второй номер рейтинга легчайшего веса UFCсогласен на перенос боя с представителем Сонгом Ядонгом на январь, о чем заявил в своих соцсетях.

«Это наиболее предпочтительный вариант подраться 18 января, если я не получу поединок за титул»

Напомним, что изначально их противостояние должно было состояться в ноябре, однако Сонг Ядонг получил травму и заявил о снятии с турнира. Китайский боец на данный момент идет седьмым в ростере.

В предыдущем поединке он потерпел поражение единогласным решением от Петра Яна. Умар Нурмагомедов ранее аналогичным образом одолел экс-претендента на временный титул UFC Кори Сэндхагена.