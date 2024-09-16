Шевченко о победе над Грассо: Чувствовала себя сильнее, чем несколько лет назад

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе прокомментировала свою победу надв их третьем очном поединке.

«Это был мой третий бой с Алексой, и я не знаю, я просто чувствовала себя такой другой, такой мощной, такой сильной — даже лучше, чем я была несколько лет назад. Я так счастлива вернуть то, что принадлежит мне. Это был год без пояса. Это было такое странное чувство. На самом деле, прямо сейчас сложно представить все эмоции, которые меня переполняют, потому что после боя был такой адреналин. Думаю, завтра я точно отвечу на этот вопрос. Но прямо сейчас, в двух словах, я просто счастлива, что все хорошо»

Валентина Шевченко в со-главном бою на UFC 306 выиграла у Алексы Грассо единогласным решением судей, вернув себе титул чемпионки в женском наилегчайшем весе.