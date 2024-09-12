Немков может стать запасным в бою Нганну и Феррейры

Вадим Немков Фото: globallookpress.com
Между лигой и россиянином уже есть предварительная договоренность. Сам титульный бой в тяжелом весе состоится 19 октября. Немков ранее дебютировал в дивизионе до 120 кг.
В последнем поединке Вадим одолел удушающим приемом Бруно Каппеллозу. В недавнем прошлом россиянин был чемпионом Bellator в полутяжелом весе и лидером Р4Р.
Всего в активе Немкова 18 выигранных поединков и 2 поражения в смешанных единоборствах. Сейчас россиянин идет на серии из 12 побед подряд в ММА.