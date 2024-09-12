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    Немков может стать запасным в бою Нганну и Феррейры

    Бои ММА Bellator PFL Сборная России Франсис Нганну Вадим Немков
    Представители PFL рассматривают Вадима Немкова в качестве запасного в грядущем титульном противостоянии в тяжелом весе между Фрэнсисом Нганну и Ренаном Феррейрой.

    Вадим Немков
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    Вадим Немков

    Между лигой и россиянином уже есть предварительная договоренность. Сам титульный бой в тяжелом весе состоится 19 октября. Немков ранее дебютировал в дивизионе до 120 кг.

    В последнем поединке Вадим одолел удушающим приемом Бруно Каппеллозу. В недавнем прошлом россиянин был чемпионом Bellator в полутяжелом весе и лидером Р4Р.

    Всего в активе Немкова 18 выигранных поединков и 2 поражения в смешанных единоборствах. Сейчас россиянин идет на серии из 12 побед подряд в ММА.

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