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    Тренер О’Мэлли: Топурия неподвижен, не удивлюсь, если Холлоуэй победит

    Бои ММА UFC Шон О'Мэлли Александр Волкановски Макс Холлоуэй
    Тим Уэлч, тренер действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Шона О’Мэлли, высмеял стиль Илии Топурии, обладателя титула в полулегком дивизионе.

    Илия Топурия (слева)
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    Илия Топурия (слева)

    «Я снова пересмотрел бой Топурии против Брайса Митчелла и скажу, что Илия хорош. Он высоко поднимает плечи при защите и всегда подходит близко к сопернику. Если ты наносишь удар и не попадаешь в лицо, он очень хорошо контратакует. Но есть еще кое-что. У него сильное плоскостопие, и он почти неподвижен. Вдобавок, Илия не самый высокий парень. Я был бы на 0% удивлен, если бы Макс Холлоуэй начал работать против него первым номером, заставил Топурию много пропускать и в итоге добился победы»

    Топурия проведет первую защиту титула в полулегком весе против Макса Холлоуэя на турнире UFC 308. Ранее Илия отобрал пояс у Александра Волкановски, одержав победу нокаутом во втором раунде.

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