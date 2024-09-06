Тренер О’Мэлли: Топурия неподвижен, не удивлюсь, если Холлоуэй победит

, тренер действующего чемпиона UFC в легчайшем весе высмеял стиль, обладателя титула в полулегком дивизионе.

«Я снова пересмотрел бой Топурии против Брайса Митчелла и скажу, что Илия хорош. Он высоко поднимает плечи при защите и всегда подходит близко к сопернику. Если ты наносишь удар и не попадаешь в лицо, он очень хорошо контратакует. Но есть еще кое-что. У него сильное плоскостопие, и он почти неподвижен. Вдобавок, Илия не самый высокий парень. Я был бы на 0% удивлен, если бы Макс Холлоуэй начал работать против него первым номером, заставил Топурию много пропускать и в итоге добился победы»

Топурия проведет первую защиту титула в полулегком весе против Макса Холлоуэя на турнире UFC 308. Ранее Илия отобрал пояс у Александра Волкановски, одержав победу нокаутом во втором раунде.