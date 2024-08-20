Кормье: Адесанья после поражения от Дю Плесси находится в сложном положении

Исраэль Адесанья Фото: globallookpress.com
«Исраэль выглядел так, словно собирался завершить карьеру, потому что снял перчатки, но потом сказал, что никуда не уйдет. Это сложная ситуация для Адесаньи, потому как теперь он должен идти и проводить бои, которые, казалось бы, значат меньше, чем все, что он делал за очень долгое время в промоушене. Вы знаете, что он провел 12 титульных боев подряд. Сейчас он проиграл два титульных боя подряд — один Стрикленду, один Дю Плесси. Сколько времени ему потребуется, чтобы вернуться к чемпионству? Ведь, эта весовая категория в сейчас огне»
Адесанья бывший чемпион UFC в среднем весе. Сейчас он идет на серии из двух поражений подряд. В сентябре прошлого года Исраэль уступил по очкам Стрикленду, а накануне проиграл сабмишном Дю Плесси.