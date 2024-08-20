Кормье: Адесанья после поражения от Дю Плесси находится в сложном положении

Экс-обладатель титулов в тяжелом и полутяжелом дивизионах UFC считает , что поражение отсерьезно повлияет на карьеру

«Исраэль выглядел так, словно собирался завершить карьеру, потому что снял перчатки, но потом сказал, что никуда не уйдет. Это сложная ситуация для Адесаньи, потому как теперь он должен идти и проводить бои, которые, казалось бы, значат меньше, чем все, что он делал за очень долгое время в промоушене. Вы знаете, что он провел 12 титульных боев подряд. Сейчас он проиграл два титульных боя подряд — один Стрикленду, один Дю Плесси. Сколько времени ему потребуется, чтобы вернуться к чемпионству? Ведь, эта весовая категория в сейчас огне»

Адесанья бывший чемпион UFC в среднем весе. Сейчас он идет на серии из двух поражений подряд. В сентябре прошлого года Исраэль уступил по очкам Стрикленду, а накануне проиграл сабмишном Дю Плесси.