Майкл Чендлер: Мы должны подраться с Макгрегором в декабре

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в легком весе, ныне шестой номер рейтинга, назвал новую дату поединка против

«В декабре у нас с Конором все расписано по полочкам. Вот тогда мы и должны драться. У него достаточно времени, чтобы восстановиться и вернуться в тренировочный лагерь. Декабрь имеет большой смысл. Людям нравится шоу, которое я привношу в октагон, и, очевидно, Конор Макгрегор — самое громкое имя в боевых искусствах, так что этот бой имеет большой смысл. Это отличный поединок. Если мы с Конором подеремся, я отправлю его в нокаут и, наконец, поставлю точку в саге Чендлера против Макгрегора»

Ранее бой Чендлера и Макгрегора был уже трижды отменен. В последний раз поединок сорвался в преддверии турнира UFC 303 из-за травмы пальца на ноге у Конора.