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    Майкл Чендлер: Мы должны подраться с Макгрегором в декабре

    Бои ММА UFC Майкл Чендлер Конор Макгрегор
    Экс-претендент на титул чемпиона UFC в легком весе, ныне шестой номер рейтинга, Майкл Чендлер назвал новую дату поединка против Конора Макгрегора.

    Майкл Чендлер
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    Майкл Чендлер

    «В декабре у нас с Конором все расписано по полочкам. Вот тогда мы и должны драться. У него достаточно времени, чтобы восстановиться и вернуться в тренировочный лагерь. Декабрь имеет большой смысл. Людям нравится шоу, которое я привношу в октагон, и, очевидно, Конор Макгрегор — самое громкое имя в боевых искусствах, так что этот бой имеет большой смысл. Это отличный поединок. Если мы с Конором подеремся, я отправлю его в нокаут и, наконец, поставлю точку в саге Чендлера против Макгрегора»

    Ранее бой Чендлера и Макгрегора был уже трижды отменен. В последний раз поединок сорвался в преддверии турнира UFC 303 из-за травмы пальца на ноге у Конора.

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