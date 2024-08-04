Марвин Веттори бросил вызов Шаре Буллету

Шарабутдин Магомедов Фото: globallookpress.com
В своих соцсетях итальянец написал следующее: «Я против Шары Буллета в декабре»
Марвин на данный момент располагается на шестой строчке в рейтинге среднего дивизиона UFC. В последний раз он дрался в июне прошлого года и тогда проиграл по очкам Джареду Канонниру.
Шарабутдин Магомедов на прошедшем турнире в Абу-Даби одержал победу единогласным решением судей над представителем Польши Михалом Олексейчуком.
Данный выигрыш стал для Шары Буллета третьим кряду в UFC. Дебютировал дагестанец в лиге в октябре прошлого года.