Овинс Сент-Прю и Райан Спэнн подерутся на UFC Vegas 97 в сентябре

Экс-претендент на временный титул UFC в полутяжелом весепроведет очередной поединок в промоушене против

«OSP» подходит к данному противостоянию после победы раздельным решением судей над Кеннеди Нзечукву. Его бой против Спэнна состоится на UFC Vegas 97 7 сентября.

Райан в своем предыдущем поединке уступил нокаутом во втором раунде Богдану Гуськову, после чего покинул топ-15 полутяжелой весовой категории. Сейчас у Спэнна серия из трех поражений кряду.

До боя с Гуськовым «Супермен» проиграл раздельным решением судей Энтони Смиту, а также уступил удушающим приемом в первом раунде Никите Крылову.