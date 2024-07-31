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    Овинс Сент-Прю и Райан Спэнн подерутся на UFC Vegas 97 в сентябре

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    Экс-претендент на временный титул UFC в полутяжелом весе Овинс Сент-Прю проведет очередной поединок в промоушене против Райана Спэнна.

    Райан Спэнн
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    Райан Спэнн

    «OSP» подходит к данному противостоянию после победы раздельным решением судей над Кеннеди Нзечукву. Его бой против Спэнна состоится на UFC Vegas 97 7 сентября.

    Райан в своем предыдущем поединке уступил нокаутом во втором раунде Богдану Гуськову, после чего покинул топ-15 полутяжелой весовой категории. Сейчас у Спэнна серия из трех поражений кряду.

    До боя с Гуськовым «Супермен» проиграл раздельным решением судей Энтони Смиту, а также уступил удушающим приемом в первом раунде Никите Крылову.

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