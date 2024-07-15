Эннис призвал Кроуфорда подписать контракт на бой с ним

, чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии IBF, бросил вызовпосле победы нокаутом над

«Я просто хочу драться с топовыми парнями, ведь они проявят во мне лучшее. Когда ты дерешься с кем-то, кто так же силен, как и ты, это делает тебя лучше. Я чувствую, что могу быть феноменальным боксером, я отсутствовал год, и я чувствую, что в моем арсенале стало гораздо больше инструментов. Я только что получил возможность показать это против парня топ-уровня. Теренс Кроуфорд, подпиши контракт на бой со мной»

Теренс бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полусреднем весе. Свой следующий поединок Кроуфорд проведет против Исраила Мадримова в первом среднем весе за титул по версии WBA.