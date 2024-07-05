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    Уильям Сепеда: Бой с Дэвисом был бы сложнее, чем со Стивенсоном

    Бои Бокс WBC WBA IBF WBO Шакур Стивенсон Джервонта Дэвис
    Профессиональный боксер-легковес Уильям Сепеда назвал разницу между Джервонтой Дэвисом и Шакуром Стивенсоном, а также выбрал для себя наиболее трудного соперника из этой пары.

    Джервонта Дэвис
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    Джервонта Дэвис

    «Я мог бы попытаться атаковать Шакура немного больше, в отличие от "Танка", с которым мне нужно было бы следить за тем, что я бросаю, и не наносить все время одни и те же удары. Дэвис тот, кто многое знает, и он постоянно учится. Он не только хорош в атаке, но и точно знает, когда контратаковать и наносить удары. Так что это определенно будет сложнее. Джервонта, вероятно, самый сложный соперник в нашем дивизионе. Он не только может боксировать, но и наносить удары»

    Сепеда ранее выиграл 30 боев и не потерпел ни единого поражения на ринге. Сейчас он возглавляет рейтинги в легком весе по всем четырем версиям.

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