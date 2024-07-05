Уильям Сепеда: Бой с Дэвисом был бы сложнее, чем со Стивенсоном

Профессиональный боксер-легковес назвал разницу между, а также выбрал для себя наиболее трудного соперника из этой пары.

«Я мог бы попытаться атаковать Шакура немного больше, в отличие от "Танка", с которым мне нужно было бы следить за тем, что я бросаю, и не наносить все время одни и те же удары. Дэвис тот, кто многое знает, и он постоянно учится. Он не только хорош в атаке, но и точно знает, когда контратаковать и наносить удары. Так что это определенно будет сложнее. Джервонта, вероятно, самый сложный соперник в нашем дивизионе. Он не только может боксировать, но и наносить удары»

Сепеда ранее выиграл 30 боев и не потерпел ни единого поражения на ринге. Сейчас он возглавляет рейтинги в легком весе по всем четырем версиям.