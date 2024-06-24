Лиам Уолш: Не думаю, что Ломаченко сможет как-то навредить Дэвису

Экс-соперник Джервонты Дэвиса не видит , за счет чегосумеет победить «Танка» в потенциальном очном поединке.

«Дэвис выглядит в каждом бою лучше и лучше, я начинаю думать: сможет ли он победить Ломаченко? У него определенно есть преимущество в их поединке. Я не думаю, что Ломаченко сможет навредить Джервонте. По мне это вроде бы и очень близкой бой, но Дэвис может нокаутировать его в любой момент. Раньше я думал, что Девин Хейни победит "Танка". Раньше я думал, что его стиль — это осторожность и отсутствие риска. Но я начинаю присматриваться к "Танку" и думаю, что, возможно, он сможет победить всех этих парней»

Джервонта Дэвис является чемпионом мира по боксу в легком весе по версии WBA Super. На его счету 30 побед и ни единого поражения в профессиональной карьере.