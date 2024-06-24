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    Лиам Уолш: Не думаю, что Ломаченко сможет как-то навредить Дэвису

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Джервонта Дэвис Девин Хэйни Василий Ломаченко
    Экс-соперник Джервонты Дэвиса Лиам Уолш не видит, за счет чего Василий Ломаченко сумеет победить «Танка» в потенциальном очном поединке.

    Джервонта Дэвис (справа)
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    Джервонта Дэвис (справа)

    «Дэвис выглядит в каждом бою лучше и лучше, я начинаю думать: сможет ли он победить Ломаченко? У него определенно есть преимущество в их поединке. Я не думаю, что Ломаченко сможет навредить Джервонте. По мне это вроде бы и очень близкой бой, но Дэвис может нокаутировать его в любой момент. Раньше я думал, что Девин Хейни победит "Танка". Раньше я думал, что его стиль — это осторожность и отсутствие риска. Но я начинаю присматриваться к "Танку" и думаю, что, возможно, он сможет победить всех этих парней»

    Джервонта Дэвис является чемпионом мира по боксу в легком весе по версии WBA Super. На его счету 30 побед и ни единого поражения в профессиональной карьере.

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