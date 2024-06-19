Уиттакер видит Дю Плесси фаворитом в поединке с Адесаньей

Третий номер рейтинга среднего дивизиона UFC назвал преимущество нового чемпиона их категорииперед

«Я был удивлен тем, какое количество давления и упорства Дрикус продемонстрировал в последнем бою против Шона. Он продвигался вперед на протяжении всего боя, заставляя Стрикленда чувствовать себя некомфортно, что довольно трудно сделать, потому как Шон — парень, которому нравится постоянно идти вперед и делать это в боях со всеми своими противниками. Я думаю, что это сильное оружие, которое можно использовать против "Иззи". Потому что Шон тоже сделал это с "Иззи" и поставил его в неловкое положение»

Дю Плесси и Адесанья подерутся за титул чемпиона в среднем весе на UFC 305. Дрикус подходит к первой защите титула после победы раздельным решением судей над Шоном Стриклендом.