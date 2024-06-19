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    Уиттакер видит Дю Плесси фаворитом в поединке с Адесаньей

    Бои ММА UFC Исраэль Адесанья Роберт Уиттакер Шон Стрикланд
    Третий номер рейтинга среднего дивизиона UFC Роберт Уиттакер назвал преимущество нового чемпиона их категории Дрикуса Дю Плесси перед Исраэлем Адесаньей.

    Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер
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    Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер

    «Я был удивлен тем, какое количество давления и упорства Дрикус продемонстрировал в последнем бою против Шона. Он продвигался вперед на протяжении всего боя, заставляя Стрикленда чувствовать себя некомфортно, что довольно трудно сделать, потому как Шон — парень, которому нравится постоянно идти вперед и делать это в боях со всеми своими противниками. Я думаю, что это сильное оружие, которое можно использовать против "Иззи". Потому что Шон тоже сделал это с "Иззи" и поставил его в неловкое положение»

    Дю Плесси и Адесанья подерутся за титул чемпиона в среднем весе на UFC 305. Дрикус подходит к первой защите титула после победы раздельным решением судей над Шоном Стриклендом.

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