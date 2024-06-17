Мартин о поражении Дэвису: Меня настиг удар, которого я не видел

Экс-претендент на титул чемпиона мира по боксу в легкой весовой категории по версии WBA Super сделал первое заявление после поражения от

«Я подвел своих фанатов и команду. В начале я показал себя великолепно, но промахнулся и не смог добить его. А потом меня настиг удар, которого я не видел. Я слишком долго расслаблялся у канатов. Деррик Джеймс, мой тренер, время говорил со мной об этом еще в тренировочном лагере. Я просто чувствую, что слишком долго находился возле канатов. У него Дэвиса есть сила. Он попадает парням прямо в голову и просто выводит их из равновесия, потому что Джервонта очень точный панчер и знает, как нанести нокаутирующий удар»

Поединок Мартина и Дэвиса проходил 16 июня в Лас-Вегасе и закончился в восьмом раунде победой Джервонты нокаутом. Для Фрэнка это поражение стало первым на профессиональном ринге.