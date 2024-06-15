ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Конор МакгрегорМакгрегор и Чимаев испортили праздник фанатам UFC. Два самых ожидаемых боя июня отменены
    Все новости спорта

    Биспинг об ударе Соннена: Когда он попал, я подумал, что еду на велосипеде

    Бои ММА UFC Майкл Биспинг
    Экс-обладатель титула UFC в среднем весе, а ныне спортивный комментатор промоушена Майкл Биспинг рассказал, насколько сильно бил его бывший соперник Чейл Соннен.

    Майкл Биспинг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Майкл Биспинг

    «Это был очень, очень близкий бой, и он мог закончиться по-разному. И вот почему я уважаю Соннена — в конце боя, прежде чем рефери объявил победителя, я сказал ему: что ты думаешь, Чейл? Он сказал: знаешь, что Майк? Я думаю, ты, выиграл. Помню, как во втором раунде он уложил меня, и нанес мне короткий апперкот. У этого человека сильный удар, потому что тогда на мгновение я мысленно перенесся из середины восьмиугольника UFC и вдруг оказался в поле на велосипеде, а повсюду золотые цветы»

    Соннен и Биспинг дрались в 2012 году. Тогда Чейл выиграл единогласным решением судей и завоевал статус претендента на титул UFC в среднем дивизионе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания и Хорватия порадуют голами
  • Испания — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Албания создаст проблем Италии
  • Италия — Албания. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Команды сыграют вничью?
  • Венгрия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 15 июня
  • Сегодня в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Испания — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Италия — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Испания — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Польша — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Словения — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Панама — Парагвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры