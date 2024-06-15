Биспинг об ударе Соннена: Когда он попал, я подумал, что еду на велосипеде

Экс-обладатель титула UFC в среднем весе, а ныне спортивный комментатор промоушена рассказал , насколько сильно бил его бывший соперник

«Это был очень, очень близкий бой, и он мог закончиться по-разному. И вот почему я уважаю Соннена — в конце боя, прежде чем рефери объявил победителя, я сказал ему: что ты думаешь, Чейл? Он сказал: знаешь, что Майк? Я думаю, ты, выиграл. Помню, как во втором раунде он уложил меня, и нанес мне короткий апперкот. У этого человека сильный удар, потому что тогда на мгновение я мысленно перенесся из середины восьмиугольника UFC и вдруг оказался в поле на велосипеде, а повсюду золотые цветы»

Соннен и Биспинг дрались в 2012 году. Тогда Чейл выиграл единогласным решением судей и завоевал статус претендента на титул UFC в среднем дивизионе.