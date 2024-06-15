Белал Мухаммад: Дю Плесси отстой, самый легкий соперник на пути ко второму поясу

Второй номер рейтинга полусреднего дивизиона UFC уверенно заявил, что легко отнимет пояс в среднем весе у

«Дрикус — отстой. После того, как я побью Леона, он станет моим самым легким соперником на пути ко второму поясу. Ислам тоже хочет стать двукратным чемпионом UFC. Он мог бы выйти и сразиться с Дю Плесси прямо сейчас и победить его. Я бы доминировал над Дю Плесси, и я не думаю, что он настолько хорош. Я также думаю, что и Ислам доминировал бы над ним. Он легко превзошел бы его, уложив бы на землю»

Белал Мухаммад является следующим претендентом на титул чемпиона в полусреднем весе. На UFC 304 в главном бою вечера он сразится с действующим обладателем титула Леоном Эдвардсом.