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    Белал Мухаммад: Дю Плесси отстой, самый легкий соперник на пути ко второму поясу

    Бои ММА UFC Леон Эдвардс
    Второй номер рейтинга полусреднего дивизиона UFC Белал Мухаммад уверенно заявил, что легко отнимет пояс в среднем весе у Дрикуса Дю Плесси.

    Белал Мухаммад
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    Белал Мухаммад

    «Дрикус — отстой. После того, как я побью Леона, он станет моим самым легким соперником на пути ко второму поясу. Ислам тоже хочет стать двукратным чемпионом UFC. Он мог бы выйти и сразиться с Дю Плесси прямо сейчас и победить его. Я бы доминировал над Дю Плесси, и я не думаю, что он настолько хорош. Я также думаю, что и Ислам доминировал бы над ним. Он легко превзошел бы его, уложив бы на землю»

    Белал Мухаммад является следующим претендентом на титул чемпиона в полусреднем весе. На UFC 304 в главном бою вечера он сразится с действующим обладателем титула Леоном Эдвардсом.

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