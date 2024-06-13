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    Эррол Спенс планирует начать промоутерскую карьеру

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Эррол Спенс Теренс Кроуфорд Джервонта Дэвис
    Эррол Спенс, бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе по трем версиям, заявил, что хочет стать спортивным промоутером в ближайшее время.

    Эррол Спенс
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    Эррол Спенс

    «Мне нравится позиция промоутеров. Я чувствую, что, возможно, это отчасти мое призвание — быть промоутером, смотреть на молодых парней и помогать им достичь вершины и своего уровня, потому что именно на этом уровне мы сейчас находимся. Тот же Фрэнк Мартин сейчас на вершине. "Танк" никогда не дрался ни с кем с таким набором навыков, как у Фрэнка. Я вижу, что у этого парня просто невероятный талант»

    Спенс последний свой поединок проиграл техническим нокаутом летом прошлого года Теренсу Кроуфорду в битве за все пояса в полусреднем весе. Всего у Эррола 28 побед и одно поражение в карьере.

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