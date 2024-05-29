Реванш Фьюри и Усика пройдет 21 декабря

Спортивный промоутер Турки Аль аш-Шейх назвал новую дату реванша между. Боксеры-тяжеловесы проведут второй бой в Саудовской Аравии 21 декабря.

Изначально их ответный поединок был запланирован на октябрь. Напомним, что первый бой Фьюри и Усика состоялся в ночь с 18 на 19 мая.

Встреча прошла все 12 раундов, а победу раздельным решением судей одержал украинский боксер. Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом в тяжелом весе за 25 лет.

Последний, кому удавалось объединить все титулы, это Леннокс Льюис в 1999 году. Для Фьюри поражение от Усика стало первым в карьере. Александр по-прежнему непобежденный боксер.