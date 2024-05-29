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    Реванш Фьюри и Усика пройдет 21 декабря

    Бои Бокс WBC WBO IBF Тайсон Фьюри Александр Усик
    Спортивный промоутер Турки Аль аш-Шейх назвал новую дату реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Боксеры-тяжеловесы проведут второй бой в Саудовской Аравии 21 декабря.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    Изначально их ответный поединок был запланирован на октябрь. Напомним, что первый бой Фьюри и Усика состоялся в ночь с 18 на 19 мая.

    Встреча прошла все 12 раундов, а победу раздельным решением судей одержал украинский боксер. Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом в тяжелом весе за 25 лет.

    Последний, кому удавалось объединить все титулы, это Леннокс Льюис в 1999 году. Для Фьюри поражение от Усика стало первым в карьере. Александр по-прежнему непобежденный боксер.

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