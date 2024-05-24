Уиттакер считает, что влияние Макгрегора на рост ММА подошло к концу

Топовый боец среднего дивизиона UFC заявил , чтобольше не имеет отношения к росту и прогрессу ММА.

«Я чувствую, что он уже внес свою лепту в то, что хорошо для спорта. Он по-прежнему привлекает внимание и все такое. К примеру, он начал съемки в кино и сыграл роль в фильме "Дом у дороги". Но, что касается боев, я думаю, это все прошлом. Бои — это не одна из тех игр, которой вы можете уделять неполный рабочий день. Иначе со временем появится какой-нибудь бразильский парень, у которого абсолютно ничего нет, но он поставит все на кон, чтобы победить вас и победит»

Конор Макгрегор бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. 1 июня он проведет первый поединок за 3 года против Майкла Чендлера в полусреднем весе.