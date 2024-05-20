Андерсон Силва и Чейл Соннен подерутся по правилам бокса 15 июня в Бразилии

Бывшие бойцы UFCдоговорились о поединке по боксу на 15 июня в Бразилии. Встреча пройдет в рамках весового лимита до 98 кг.

Для Соннена это будет дебют на ринге. Силва ранее провел один поединок по правилам бокса. В прошлому году он уступил единогласным решением судей Джейку Полу.

Напомним, что Андерсон и Чейл дважды дрались друг с другом в UFC в битве за титул чемпиона в среднем весе. В августе 2010-го Силва выиграл первый бой сабмишном в пятом раунде.

Реванш состоялся в июле 2012-го. «Паук» вновь оказался сильнее и нокаутировал Соннена во втором раунде. Для Андерсона то была десятая защита титула кряду в среднем весе.