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    Андерсон Силва и Чейл Соннен подерутся по правилам бокса 15 июня в Бразилии

    Бои ММА UFC Бокс Джейк Пол
    Бывшие бойцы UFC Андерсон Силва и Чейл Соннен договорились о поединке по боксу на 15 июня в Бразилии. Встреча пройдет в рамках весового лимита до 98 кг.

    Андерсон Силва
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    Андерсон Силва

    Для Соннена это будет дебют на ринге. Силва ранее провел один поединок по правилам бокса. В прошлому году он уступил единогласным решением судей Джейку Полу.

    Напомним, что Андерсон и Чейл дважды дрались друг с другом в UFC в битве за титул чемпиона в среднем весе. В августе 2010-го Силва выиграл первый бой сабмишном в пятом раунде.

    Реванш состоялся в июле 2012-го. «Паук» вновь оказался сильнее и нокаутировал Соннена во втором раунде. Для Андерсона то была десятая защита титула кряду в среднем весе.

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