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    Тренер Стрикленда назвал причину несостоявшегося боя Шона с Чимаевым

    Бои ММА UFC Камару Усман Хамзат Чимаев Роберт Уиттакер Шон Стрикланд Пауло Коста
    Эрик Никсик, тренер бывшего чемпиона UFC в среднем весе Шона Стрикленда, ныне первого номера рейтинга дивизиона, объяснил, почему не состоялся бой его подопечного против Хамзата Чимаева.

    Шон Стрикленд
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    Шон Стрикленд

    «Я знаю, что UFC надеялись, возможно, на Хамзата, но я не думаю, что Шон сможет поехать в Саудовскую Аравию. Я не уверен на 100%, но я знаю, что имя Хамзата было в списке потенциальных соперников для нас. Чимаев будет иметь большое значение для Саудовской Аравии, и этот бой, на мой взгляд, больше зависит от места, чем от соперника. Поэтому Шон туда и не поедет»

    Стрикленд последний бой проиграл раздельным решением судей Дрикусу Дю Плесси на UFC 297 и лишился титула чемпиона в среднем весе. На UFC 302 Шон подерется с Пауло Костой.

    Чимаев также проведет в июне поединок против Роберта Уиттакера в Саудовской Аравии. Хамзат выиграл последний бой у Камару Усмана по очкам.

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