Тренер Стрикленда назвал причину несостоявшегося боя Шона с Чимаевым

, тренер бывшего чемпиона UFC в среднем весе, ныне первого номера рейтинга дивизиона, объяснил , почему не состоялся бой его подопечного против

«Я знаю, что UFC надеялись, возможно, на Хамзата, но я не думаю, что Шон сможет поехать в Саудовскую Аравию. Я не уверен на 100%, но я знаю, что имя Хамзата было в списке потенциальных соперников для нас. Чимаев будет иметь большое значение для Саудовской Аравии, и этот бой, на мой взгляд, больше зависит от места, чем от соперника. Поэтому Шон туда и не поедет»

Стрикленд последний бой проиграл раздельным решением судей Дрикусу Дю Плесси на UFC 297 и лишился титула чемпиона в среднем весе. На UFC 302 Шон подерется с Пауло Костой.

Чимаев также проведет в июне поединок против Роберта Уиттакера в Саудовской Аравии. Хамзат выиграл последний бой у Камару Усмана по очкам.