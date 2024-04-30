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    Богдан ГуськовЕще один россиянин в топ-15 UFC. Гуськов нокаутировал Спэнна и теперь мчится к поясу
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    Гуськов, Перез и Мокаев улучшили позиции в рейтингах UFC

    Бои ММА UFC Сборная России Мухаммад Мокаев Чарльз Оливейра
    Матчмейкеры UFC опубликовали изменения в рейтингах по окончании турнира в Лас-Вегасе. Богдан Гуськов после победы нокаутом во втором раунде над Райаном Спэнном поднялся на 12-ю строчку в полутяжелом весе.

    Богдан Гуськов
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    Богдан Гуськов

    «Супермен», проиграв россиянину, опустился на 4 позиции и теперь занимает 15-е место. Алекс Перез, финишировавший во втором раунде Матеуса Николау в главном бою UFC Vegas 91, теперь пятый номер в наилегчайшем весе.

    Его оппонент потерял 3 строчки и сейчас идет восьмым. Отыграл одну позицию в наилегчайшем весе и Мухаммад Мокаев. Британец занимает шестую строчку в рейтинге.

    Эдсон Барбоза в полулегком весе обошел Брайса Митчелла. Бразилец располагается на 11-й позиции. Чарльз Оливейра потерял 2 строчки в рейтинге Р4Р, занимая 13-е место.

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