Гуськов, Перез и Мокаев улучшили позиции в рейтингах UFC

Матчмейкеры UFC опубликовали изменения в рейтингах по окончании турнира в Лас-Вегасе.после победы нокаутом во втором раунде надподнялся на 12-ю строчку в полутяжелом весе.

«Супермен», проиграв россиянину, опустился на 4 позиции и теперь занимает 15-е место. Алекс Перез, финишировавший во втором раунде Матеуса Николау в главном бою UFC Vegas 91, теперь пятый номер в наилегчайшем весе.

Его оппонент потерял 3 строчки и сейчас идет восьмым. Отыграл одну позицию в наилегчайшем весе и Мухаммад Мокаев. Британец занимает шестую строчку в рейтинге.

Эдсон Барбоза в полулегком весе обошел Брайса Митчелла. Бразилец располагается на 11-й позиции. Чарльз Оливейра потерял 2 строчки в рейтинге Р4Р, занимая 13-е место.