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    Уиттакер сообщил, что его бой с Чимаевым станет претендентским

    Бои ММА UFC Хамзат Чимаев Роберт Уиттакер
    Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Роберт Уиттакер заявил, что его поединок против Хамзата Чимаева 22 июня в Саудовской Аравии станет претендентским.

    Хамзат Чимаев
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    Хамзат Чимаев

    «Это будет претендентский бой, главное событие вечера из пяти раундов. Я понимаю стоящую передо мной задачу. Это будет сложно, но с нетерпением жду этого. Хорошо, что после прошлого боя у меня не было никаких травм. Тело в порядке. UFC предложили мне бой. Я дрался 4 или 5 недель назад, и я готов. Понимаю, что Чимаев жесткий боец. Ему очень нравится проводить борцовские схватки. Он эффективно использует свою недосягаемость. У него также есть нокаутирующая сила. Он не сдается, я не сдаюсь. Так что я с нетерпением жду возможности по-настоящему сотворить историю в Саудовской Аравии»

    Роберт Уиттакер на данный момент занимает третью строчку в ростере средневесов UFC, Хамзат Чимаев идет 11-м в рейтинге.

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