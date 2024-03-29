Уиттакер сообщил, что его бой с Чимаевым станет претендентским

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории заявил , что его поединок против22 июня в Саудовской Аравии станет претендентским.

«Это будет претендентский бой, главное событие вечера из пяти раундов. Я понимаю стоящую передо мной задачу. Это будет сложно, но с нетерпением жду этого. Хорошо, что после прошлого боя у меня не было никаких травм. Тело в порядке. UFC предложили мне бой. Я дрался 4 или 5 недель назад, и я готов. Понимаю, что Чимаев жесткий боец. Ему очень нравится проводить борцовские схватки. Он эффективно использует свою недосягаемость. У него также есть нокаутирующая сила. Он не сдается, я не сдаюсь. Так что я с нетерпением жду возможности по-настоящему сотворить историю в Саудовской Аравии»

Роберт Уиттакер на данный момент занимает третью строчку в ростере средневесов UFC, Хамзат Чимаев идет 11-м в рейтинге.