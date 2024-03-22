Бенуа Сен-Дени вызывает на поединок Бенеила Дариуша

Рейтинговый легковес UFCв своих соцсетях бросил вызов на поединок американскому бойцу смешанных единоборств

«Я не знаю, свободен ли сейчас Дариуш, но хотел бы подраться с ним. Он интересен мне в качестве следующего соперника. Думаю, у нас получится большой поединок»

Бенуа идет 11-м в рейтинге легкого дивизиона UFC. Недавно француз шел на серии из пяти выигранных поединков кряду, но недавно он уступил нокаутом во втором раунде Дастину Порье.

Дариуш является седьмым номером в списке легковесов. Бенеил проиграл 2 последних поединка нокаутами в первом раунде Чарльзу Оливейре и Арману Царукяну.