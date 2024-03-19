Пантожа объяснил, почему не хочет драться с Ройвалом

Чемпион UFC в наилегчайшем весе рассказал , почему ему не интересен третий поединок против

«Все ожидали, что Морено выиграет этот поединок у Ройвала, но он проиграл. Но все равно я не вижу смысла драться с Брэндоном Ройвалом прямо сейчас. И потом, у вас есть Мокаев и Перес, может быть, это хороший поединок для меня в будущем»

Ранее Пантожа и Ройвал дважды дрались друг с другом. В первом бою Александре выиграл удушающим приемом, а в реванше на UFC 296 одолел Брэндона единогласным решением судей.

В мае бразилец проведет вторую защиту титула в наилегчайшем весе. Его очередным соперником станет десятый номер рейтинга Стив Эрцег, у которого нет поражений в UFC.