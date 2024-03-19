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    Пантожа объяснил, почему не хочет драться с Ройвалом

    Бои ММА UFC Брэндон Морено Мухаммад Мокаев
    Чемпион UFC в наилегчайшем весе Александре Пантожа рассказал, почему ему не интересен третий поединок против Брэндона Ройвала.

    Брэндон Ройвал (справа)
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    Брэндон Ройвал (справа)

    «Все ожидали, что Морено выиграет этот поединок у Ройвала, но он проиграл. Но все равно я не вижу смысла драться с Брэндоном Ройвалом прямо сейчас. И потом, у вас есть Мокаев и Перес, может быть, это хороший поединок для меня в будущем»

    Ранее Пантожа и Ройвал дважды дрались друг с другом. В первом бою Александре выиграл удушающим приемом, а в реванше на UFC 296 одолел Брэндона единогласным решением судей.

    В мае бразилец проведет вторую защиту титула в наилегчайшем весе. Его очередным соперником станет десятый номер рейтинга Стив Эрцег, у которого нет поражений в UFC.

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