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    Себастьян Фундора уверен в победе в поединке с Тимом Цзю

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тим Цзю Сборная России
    Американский боксер Себастьян Фундора уверен, что сумеет победить Тима Цзю в очном бою 30 марта, на который он выйдет на коротком уведомлении вместо травмированного Кита Турмана.

    Тим Цзю (слева)
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    Тим Цзю (слева)

    «Я согласился на бой на коротком уведомлении, потому что этот парень чемпион мира. Я дрался за временный титул, но смогу драться и за титул WBO, а это большой бой. Я считаю Цзю, возможно, прямо сейчас лучшим в нашем весе. Так что, если передо появилась возможность занять место Турмана, я обязательно это сделаю. Мы с командой изначально готовились к тяжелому бою, и этот бой является таковым. Но, знаете, я скажу, что пришло мое время. Я думаю, пришло время стать чемпионом мира. Я рад этой возможности и собираюсь показать, из чего я сделан»

    Поединок Фундоры и Цзю станет главным событием вечера на турнире 30 марта. На кону боя будет стоять титул чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO, принадлежащий Тиму.

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