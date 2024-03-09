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    Джошуа рассчитывает на бой с Фьюри после победы над Нганну

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Франсис Нганну Эдди Хирн Александр Усик
    Спортивный промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа, назвал следующего желаемого соперника для «Эй-Джея» после победы над Фрэнсисом Нганну.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Я обещаю вам, что его не побьют. Джошуа лучший тяжеловес в мире. Это один из самых разрушительных нокаутов, которые я когда-либо видел. Люди говорят о том, как Тайсон Фьюри выступил против Нганну — забудьте об этом. Случилось то, что я говорил. Он вошел туда и уничтожил Фрэнсиса Нганну. Этот человек просто дикарь и зверь. Энтони лучший тяжеловес в мире, и я не могу дождаться, когда он победит Тайсона Фьюри»

    Тайсон Фьюри является действующим обладателем титула WBC. 18 мая он проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе против Александра Усика.

    Джошуа занимает первую строчку в рейтинге этого же дивизиона по версии WBC. До Нганну Энтони финишировал в пятом раунде Отто Валлина.

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