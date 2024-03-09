Джошуа рассчитывает на бой с Фьюри после победы над Нганну

Спортивный промоутер, представляющий интересы бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе назвал следующего желаемого соперника для «Эй-Джея» после победы над

«Я обещаю вам, что его не побьют. Джошуа лучший тяжеловес в мире. Это один из самых разрушительных нокаутов, которые я когда-либо видел. Люди говорят о том, как Тайсон Фьюри выступил против Нганну — забудьте об этом. Случилось то, что я говорил. Он вошел туда и уничтожил Фрэнсиса Нганну. Этот человек просто дикарь и зверь. Энтони лучший тяжеловес в мире, и я не могу дождаться, когда он победит Тайсона Фьюри»

Тайсон Фьюри является действующим обладателем титула WBC. 18 мая он проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе против Александра Усика.

Джошуа занимает первую строчку в рейтинге этого же дивизиона по версии WBC. До Нганну Энтони финишировал в пятом раунде Отто Валлина.