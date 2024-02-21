Хорхе Масвидаль: Я сломаю Гейджи и заберу титул BMF

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе заинтересован в поединке с обладателем пояса BMF

«Не отрицаю, что Джастин хорош. Он победил очень сильного соперника, прежде чем взять этот пояс. Но если вы выставите меня против него, то я сломаю Гейджи и заберу титул BMF»

Джастин Гейджи в предыдущем поединке летом 2023-го нокаутировал во втором раунде Дастина Порье, одноклубника Хорхе Масвидаля, и завоевал символический пояс BMF.

Сейчас «Хайлайт» является вторым номером в рейтинге легкого дивизиона UFC. Следующий свой поединок Гейджи проведет на 300-м юбилейном турнире против Макса Холлоуэя.