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    Хорхе Масвидаль: Я сломаю Гейджи и заберу титул BMF

    Бои ММА UFC Дастин Порье Джастин Гейджи Макс Холлоуэй Хорхе Масвидаль
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль заинтересован в поединке с обладателем пояса BMF Джастином Гейджи.

    Хорхе Масвидаль
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    Хорхе Масвидаль

    «Не отрицаю, что Джастин хорош. Он победил очень сильного соперника, прежде чем взять этот пояс. Но если вы выставите меня против него, то я сломаю Гейджи и заберу титул BMF»

    Джастин Гейджи в предыдущем поединке летом 2023-го нокаутировал во втором раунде Дастина Порье, одноклубника Хорхе Масвидаля, и завоевал символический пояс BMF.

    Сейчас «Хайлайт» является вторым номером в рейтинге легкого дивизиона UFC. Следующий свой поединок Гейджи проведет на 300-м юбилейном турнире против Макса Холлоуэя.

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