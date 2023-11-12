Уайлдер, Джошуа и Бивол могут подраться в одном карде в декабре

Энтони Джошуа Фото: globallookpress.com
В данный период времени ведутся переговоры об организации очередного турнира в Саудовской Аравии на 23 декабря. Потенциальным соперником Уайдера является экс-чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер.
Энтони Джошуа может встретиться с Отто Валлиным, который в последнем своем бою нанес поражение единогласным решением судей россиянину Мурату Гассиеву.
Одним из кандидатов на проведение титульного поединка с Дмитрием Биволом считается американский боксер Ричард Ривера.