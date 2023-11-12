Уайлдер, Джошуа и Бивол могут подраться в одном карде в декабре

Бывшие чемпионы мира по боксу в тяжелом весе, а также действующий обладатель титула WBA Super в полутяжелом дивизионе Дмитрий Бивол могут подраться в одном карде в конце года.

В данный период времени ведутся переговоры об организации очередного турнира в Саудовской Аравии на 23 декабря. Потенциальным соперником Уайдера является экс-чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер.

Энтони Джошуа может встретиться с Отто Валлиным, который в последнем своем бою нанес поражение единогласным решением судей россиянину Мурату Гассиеву.

Одним из кандидатов на проведение титульного поединка с Дмитрием Биволом считается американский боксер Ричард Ривера.