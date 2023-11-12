ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Том АспиналлАспиналл оказался слишком силен. Британец разбил Павловича за минуту и завоевал титул
  • 08:23
    • Алекс Перейра стал чемпионом UFC в полутяжелом весе
  • 07:46
    • Аспиналл нокаутировал Павловича в первом раунде
  • 01:11
    • «Реал» разгромил «Валенсию», Родриго и Винисиус забили по 2 гола
    Все новости спорта

    Уайлдер, Джошуа и Бивол могут подраться в одном карде в декабре

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер Мурат Гассиев Дмитрий Бивол
    Бывшие чемпионы мира по боксу в тяжелом весе Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа, а также действующий обладатель титула WBA Super в полутяжелом дивизионе Дмитрий Бивол могут подраться в одном карде в конце года.

    Энтони Джошуа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энтони Джошуа

    В данный период времени ведутся переговоры об организации очередного турнира в Саудовской Аравии на 23 декабря. Потенциальным соперником Уайдера является экс-чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер.

    Энтони Джошуа может встретиться с Отто Валлиным, который в последнем своем бою нанес поражение единогласным решением судей россиянину Мурату Гассиеву.

    Одним из кандидатов на проведение титульного поединка с Дмитрием Биволом считается американский боксер Ричард Ривера.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» испытает проблемы с «Ростовом»?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • «Ман Сити» и Холанн разорвут оборону «Челси»?
  • «Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.08
    •
  • «Ливерпуль» и «Брентфорд» выдадут результативный матч
  • «Ливерпуль» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.05
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.08
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Барселона — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.22
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сокол — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.89
  • Прогноз на матч Сармьенто — Годой Крус
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сочи — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры