Бернард Хопкинс: Время «Канело» уже прошло

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и IBA не верит в успехв поединке с

«Стиль Чарло уникален. С такими бойцами Сауль еще никогда не сталкивался. Мне с трудом верится в успех Альвареса, так как его время уже прошло. Поединок с Джермеллом для "Канело" станет настоящим кошмаром»

Противостояние Альвареса и Чарло в рамках дивизиона до 76,2 кг состоится в сентябре. Сейчас «Канело» является абсолютным чемпионом мира в данной категории.

Для Джермелла это будет дебютный бой во втором среднем весе. Большую часть карьеры американец дрался в первом среднем дивизионе, где сумел завоевать все пояса.