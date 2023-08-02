Карл Фроч: Джейку Полу никогда не стать профессиональным боксером

Джейк Пол Фото: globallookpress.com
«В поединке по правилам бокса Пол будет выглядеть предпочтительнее Диаса, но на улице Нейт не оставил бы ему ни единого шанса. У пола уже есть 6 побед на ринге. Однако он никогда не сможет стать боксером профессионального уровня»
5 августа известный блогер Джейк Пол проведет очередной поединок в ринге против экс-бойца UFC Нейта Диаса. К этой встрече 26-летний американец подходит после поражения раздельным решением судей от Томми Фьюри.
У Джейка 6 побед и один проигрыш в боксе. У Диаса ранее не было ни одного поединка в ринге. В активе Нейта 21 победа и 13 поражений в смешанных единоборствах.