Карл Фроч: Джейку Полу никогда не стать профессиональным боксером

Экс-чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версиям WBA и IBF уверен , чтоне сможет стать профессиональным бойцом.

«В поединке по правилам бокса Пол будет выглядеть предпочтительнее Диаса, но на улице Нейт не оставил бы ему ни единого шанса. У пола уже есть 6 побед на ринге. Однако он никогда не сможет стать боксером профессионального уровня»

5 августа известный блогер Джейк Пол проведет очередной поединок в ринге против экс-бойца UFC Нейта Диаса. К этой встрече 26-летний американец подходит после поражения раздельным решением судей от Томми Фьюри.

У Джейка 6 побед и один проигрыш в боксе. У Диаса ранее не было ни одного поединка в ринге. В активе Нейта 21 победа и 13 поражений в смешанных единоборствах.