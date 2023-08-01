Спенс хочет получить реванш с Кроуфордом

Эррол Спенс Фото: globallookpress.com
«Я знаю, что могу гораздо больше. В бою с Кроуфордом была далеко не лучшая версия меня. Я почувствовал силу ударов Теренса уже в 1-2 раундах. Но в реванше все будет иначе»
30 июля Кроуфорд одолел Спенса техническим нокаутом и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полусредней весовой категории. Для Эррола это было первое поражение в карьере при 29-ти победах.
По контракту Эррол может воспользоваться опцией незамедлительного реванша. Кроуфорд уже дал согласие встретиться в ринге со Спенсом еще раз. Их ответный бой должен состояться в конце 2023-го.