Спенс хочет получить реванш с Кроуфордом

Экс-чемпион мира по боксу в полусреднем весе по трем версиям хочет провести ответный поединок против

«Я знаю, что могу гораздо больше. В бою с Кроуфордом была далеко не лучшая версия меня. Я почувствовал силу ударов Теренса уже в 1-2 раундах. Но в реванше все будет иначе»

30 июля Кроуфорд одолел Спенса техническим нокаутом и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полусредней весовой категории. Для Эррола это было первое поражение в карьере при 29-ти победах.

По контракту Эррол может воспользоваться опцией незамедлительного реванша. Кроуфорд уже дал согласие встретиться в ринге со Спенсом еще раз. Их ответный бой должен состояться в конце 2023-го.