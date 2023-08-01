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    Спенс хочет получить реванш с Кроуфордом

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Теренс Кроуфорд Эррол Спенс
    Экс-чемпион мира по боксу в полусреднем весе по трем версиям Эррол Спенс хочет провести ответный поединок против Теренса Кроуфорда.

    Эррол Спенс
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    Эррол Спенс

    «Я знаю, что могу гораздо больше. В бою с Кроуфордом была далеко не лучшая версия меня. Я почувствовал силу ударов Теренса уже в 1-2 раундах. Но в реванше все будет иначе»

    30 июля Кроуфорд одолел Спенса техническим нокаутом и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полусредней весовой категории. Для Эррола это было первое поражение в карьере при 29-ти победах.

    По контракту Эррол может воспользоваться опцией незамедлительного реванша. Кроуфорд уже дал согласие встретиться в ринге со Спенсом еще раз. Их ответный бой должен состояться в конце 2023-го.

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