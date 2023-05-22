ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маккензи Дерн и Анджела ХиллУверенная победа Дерн, апсет Шахбазяна в бою с Эрнандесом. Обзор карда UFC Vegas 73
  • 15:58
    • Польская бригада арбитров обслужит матч финала ЛЧ «Манчестер Сити» — «Интер»
  • 14:23
    • «Реал» обратился в генпрокуратуру Испании из-за расистских оскорблений в адрес Винисиуса
  • 13:47
    • Соболев извинился за свой жест в матче с ЦСКА
  • 13:26
    • Тренер «Фейенорда» может возглавить «Тоттенхэм»
    Все новости спорта

    Диллиан Уайт: Джошуа боится принять бой со мной

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа
    Британский боксер Диллиан Уайт высказался о своем соотечественнике бывшем чемпионе мира в тяжелом весе по трем версиям Энтони Джошуа.

    Энтони Джошуа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энтони Джошуа

    «Джошуа боится принять бой со мной. Он не уверен в себе и не хочет рисковать в поединке с таким парнем, как я. Сейчас Энтони — главная проблема в боксе. Никому непонятно, чего он хочет. Никто не знает, то ли я для него выгодный бой, то ли ночной кошмар»

    Напомним, что Джошуа и Уайт уже проводили очный поединок в декабре 2015-го. Тогда Энтони победил нокаутом в седьмом раунде, защитив титул в тяжелом дивизионе по версии WBC International.

    Диллиан Уайт в последний раз дрался в ноябре 2022-го. Тогда он одолел единогласным решением судей Джермейна Франклина, нанеся ему первое поражение в профессиональной карьере.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ньюкасл» и «Лестер» сыграют вничью
  • «Ньюкасл» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 5.50
    •
  • «Сочи» смогут набрать очки?
  • «Пари НН» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «Салернитана» сможет удивить?
  • «Рома» — «Салернитана». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.87
  • Экспресс дня 22 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Пари НН — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Эмполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Котов — Гертс
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер Наггетс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры