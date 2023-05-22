Диллиан Уайт: Джошуа боится принять бой со мной

Британский боксер высказался о своем соотечественнике бывшем чемпионе мира в тяжелом весе по трем версиям

«Джошуа боится принять бой со мной. Он не уверен в себе и не хочет рисковать в поединке с таким парнем, как я. Сейчас Энтони — главная проблема в боксе. Никому непонятно, чего он хочет. Никто не знает, то ли я для него выгодный бой, то ли ночной кошмар»

Напомним, что Джошуа и Уайт уже проводили очный поединок в декабре 2015-го. Тогда Энтони победил нокаутом в седьмом раунде, защитив титул в тяжелом дивизионе по версии WBC International.

Диллиан Уайт в последний раз дрался в ноябре 2022-го. Тогда он одолел единогласным решением судей Джермейна Франклина, нанеся ему первое поражение в профессиональной карьере.