Эррол Спенс: Меня интересует только бой с Кроуфордом

Американский профессиональный боксер, которому принадлежат чемпионские пояса WBC, WBA и IBF в полусреднем дивизионе, рассказал , с кем хочет драться в следующем поединке.

«Меня интересует только бой с Кроуфордом. Остальные поединки просто не имеют смысла. Мы уже начали с ним переговоры. Я выбираю для себя только самых сильных соперников. Надеюсь, в ближайшее время мы с Кроуфордом выйдем на ринг»

Теренс Кроуфорд сейчас является чемпионом мира по боксу в полусреднем весе по версии WBO. В своем предыдущем бою он нокаутировал в шестом раунде россиянина Давида Аванесяна.

Всего в активе Кроуфорда 39 побед и ни одного поражения в карьере. У Спенса 28 выигранных встреч. Как и Теренс, Эррол еще никому не уступал на профессиональном ринге.