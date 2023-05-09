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    Эррол Спенс: Меня интересует только бой с Кроуфордом

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Эррол Спенс Теренс Кроуфорд
    Американский профессиональный боксер Эррол Спенс, которому принадлежат чемпионские пояса WBC, WBA и IBF в полусреднем дивизионе, рассказал, с кем хочет драться в следующем поединке.

    Теренс Кроуфорд
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    Теренс Кроуфорд

    «Меня интересует только бой с Кроуфордом. Остальные поединки просто не имеют смысла. Мы уже начали с ним переговоры. Я выбираю для себя только самых сильных соперников. Надеюсь, в ближайшее время мы с Кроуфордом выйдем на ринг»

    Теренс Кроуфорд сейчас является чемпионом мира по боксу в полусреднем весе по версии WBO. В своем предыдущем бою он нокаутировал в шестом раунде россиянина Давида Аванесяна.

    Всего в активе Кроуфорда 39 побед и ни одного поражения в карьере. У Спенса 28 выигранных встреч. Как и Теренс, Эррол еще никому не уступал на профессиональном ринге.

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