Президент ONE FC: Нганну не будет в нашей лиге

Глава бойцовской организации ONE FC сообщил , что его лига не собирается подписывать контракт с экс-чемпионом UFC

«Мы еще раз хорошо подумали и приняли решением не подписывать контракт с Фрэнсисом. Нганну своеобразный человек. У нас с ним разногласия во многих вопросах. Поэтому его не будет в нашей лиге»

На данный момент Нганну пребывает в качестве свободного агента. В январе этого года камерунец отказался от нового контракт с UFC, решив уйти из промоушена.

Позднее Фрэнсис сообщил о желании попробовать себя в профессиональном боксе. Приоритетными целями камерунского бойца являются Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа.