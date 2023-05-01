Президент ONE FC: Нганну не будет в нашей лиге

Фрэнсис Нганну Фото: globallookpress.com
«Мы еще раз хорошо подумали и приняли решением не подписывать контракт с Фрэнсисом. Нганну своеобразный человек. У нас с ним разногласия во многих вопросах. Поэтому его не будет в нашей лиге»
На данный момент Нганну пребывает в качестве свободного агента. В январе этого года камерунец отказался от нового контракт с UFC, решив уйти из промоушена.
Позднее Фрэнсис сообщил о желании попробовать себя в профессиональном боксе. Приоритетными целями камерунского бойца являются Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа.