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    Президент ONE FC: Нганну не будет в нашей лиге

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    Глава бойцовской организации ONE FC Чатри Ситйодтонг сообщил, что его лига не собирается подписывать контракт с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

    Фрэнсис Нганну
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    Фрэнсис Нганну

    «Мы еще раз хорошо подумали и приняли решением не подписывать контракт с Фрэнсисом. Нганну своеобразный человек. У нас с ним разногласия во многих вопросах. Поэтому его не будет в нашей лиге»

    На данный момент Нганну пребывает в качестве свободного агента. В январе этого года камерунец отказался от нового контракт с UFC, решив уйти из промоушена.

    Позднее Фрэнсис сообщил о желании попробовать себя в профессиональном боксе. Приоритетными целями камерунского бойца являются Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа.

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