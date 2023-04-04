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    Александр Усик: Фьюри хотел получить более 100 миллионов долларов за наш бой

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри
    Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по пяти версиям Александр Усик рассказал о финансовых запросах британца Тайсона Фьюри за их очный поединок.

    Александр Усик
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    Александр Усик

    «Он постоянно говорил, что является королем и поэтому должен получить за бой гораздо больше меня. Фьюри называл какие-то космические цифры. Тайсон хотел получить более 100 миллионов долларов за наш с ним бой»

    Напомним, что в конце марта промоутеры сообщили об отмене поединка между Фьюри и Усиком на 29 апреля за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом дивизионе.

    Тайсон на данный момент является обладателем пояса по версии WBC. Как и Усик, британский тяжеловес еще не потерпел в профессиональной карьере ни одного поражения.

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