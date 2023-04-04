Александр Усик: Фьюри хотел получить более 100 миллионов долларов за наш бой

Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по пяти версиям рассказал о финансовых запросах британцаза их очный поединок.

«Он постоянно говорил, что является королем и поэтому должен получить за бой гораздо больше меня. Фьюри называл какие-то космические цифры. Тайсон хотел получить более 100 миллионов долларов за наш с ним бой»

Напомним, что в конце марта промоутеры сообщили об отмене поединка между Фьюри и Усиком на 29 апреля за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом дивизионе.

Тайсон на данный момент является обладателем пояса по версии WBC. Как и Усик, британский тяжеловес еще не потерпел в профессиональной карьере ни одного поражения.