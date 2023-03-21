Эдди Хирн: Смит отправит Бетербиева в нокаут

Спортивный промоутер считает , чтоспособен нокаутироватьв потенциальном боксерском поединке.

«У Бетербиева есть некоторые проблемы в обороне. Если Смит попадет левым хуком в подбородок, то нокаутирует его. Я уверен, что Каллум выиграет этот бой досрочно»

Артур на данный момент является чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе по версиям WBC, IBF и WBO. В своем последнем поединке канадский боец российского происхождения удосрочил Энтони Ярда.

Каллум Смит сейчас занимает первую строчку в рейтинге WBC. Всего в активе британца 29 побед и одно поражение в профессиональной карьере.