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    Бетербиев рассказал, почему Джошуа дважды проиграл Усику

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO IBF Энтони Джошуа
    Канадский профессиональный боксер российского происхождения Артур Бетербиев рассказал, почему Энтони Джошуа потерпел 2 поражения от Александра Усика.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Джошуа плохо дерется с левшами. Но тут многое еще зависит и от тренера, который не смог подготовить его к такому сопернику. Я считаю, что это сыграло свою роль в поединках против Усика. Энтони не знал, как действовать против левши»

    На данный момент Джошуа идет на серии из двух поражений кряду от Усика. В сентябре 2021-го британец проиграл Александру единогласным вердиктом рефери.

    В реванше Энтони уступил Усику раздельным решением. Свой следующий поединок «Эй-Джей» проведет в Лондоне 1 апреля против Джермейна Франклина.

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