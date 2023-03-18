Бетербиев рассказал, почему Джошуа дважды проиграл Усику

Канадский профессиональный боксер российского происхождения рассказал , почемупотерпел 2 поражения от

«Джошуа плохо дерется с левшами. Но тут многое еще зависит и от тренера, который не смог подготовить его к такому сопернику. Я считаю, что это сыграло свою роль в поединках против Усика. Энтони не знал, как действовать против левши»

На данный момент Джошуа идет на серии из двух поражений кряду от Усика. В сентябре 2021-го британец проиграл Александру единогласным вердиктом рефери.

В реванше Энтони уступил Усику раздельным решением. Свой следующий поединок «Эй-Джей» проведет в Лондоне 1 апреля против Джермейна Франклина.