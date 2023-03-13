Тони Харрисон: Тим Цзю готов к бою с Джермеллом Чарло

Экс-чемпион мира по боксу в первом среднем весе рассказал , что думает опосле их недавнего очного поединка.

«Цзю готов к поединку с Чарло. Я не знаю, в каком ключе будет проходить их противостояние, но Джермелла ждет очень непростой бой. Тим довольно быстро прогрессирует»

12 марта Тим Цзю одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде над Тони Харрисоном. Благодаря данному успеху, австралийский боксер российского происхождения завоевал титул временного чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO.

Следующий поединок Тим должен будет провести против обладателя всех поясов Джермелла Чарло. Сейчас в активе Цзю 22 победы и ни одного проигрыша.