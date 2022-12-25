Энтони Джошуа: Мне сложно осознавать, что я выбыл из титульной гонки

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по четырем версиям поделился своими мыслями после поражения отв матч-реванше.

«Я проиграл очень важный поединок. Мне сложно осознавать, что я выбыл из титульной гонки. Я на протяжении долгих лет был в большой игре, но сейчас мне тяжело принять случившееся»

В августе текущего года состоялся матч-реванш между Усиком и Джошуа. Как и в 2021-м, победу судейским решением одержал украинский боксер, для британца это поражение стало третьим в карьере.

Также накануне Энтони заявил, что считает себя уже слишком старым и поэтому он раздумывает об уходе из профессионального спорта.