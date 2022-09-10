Сирил Ган готов драться за временный титул чемпиона. Француз в кровавой рубке переиграл Туивасу

Ган готов драться за временный пояс, пока Нганну восстанавливается от травмы

Упал, но встал и победил

Французский тяжеловес на домашнем турнире в Париже в очередной раз подтвердил статус одного из лучших тяжеловесов на планете. После поражения в титульном поединке от Фрэнсиса Нганну Сирилу необходимо было реабилитироваться. Как раз, такой шанс представился Гану при поддержке родной публики.

В соперниках же у «Хорошего парня» на этот раз был австралийский тяжеловес Тай Туиваса, который абсолютно внезапно ворвался в топ-15 сильнейших. Перед началом турнира в Париже Дана Уайт заявил, что победитель этого боя станет одним из претендентов на чемпионский пояс.

И в связи с этим мотивации выложиться на все 100% у каждого из соперников было хоть отбавляй. Конечно же, при поддержке родных трибун именно Ган считался фаворитом, но это не означало того, что у Туивасы совсем не было шансов. Многие предыдущие соперники недооценивали ударную мощь Тая, и они за это сильно поплатились.

UFC Paris : Ган VS Туиваса

Австралиец подходил к данной встрече на невероятной серии из пяти досрочных побед кряду. Причем ни один из этих поединков с участием Тая не продлился более семи минут. Но при этом уровень оппозиции у Туивасы был достаточно серьезный и нокаутировать того же Аугусто Сакаи или Деррика Льюиса дорогого стоит.

В поединке с Тайем Сирил явно не хотел закончить так, как это сделали его предыдущие соперники. Француз не спешил форсировать события и поэтому первый раунд получился довольно скучным. Зато во второй пятиминутке оба бойца резко взвинтили темп и Сирил получил свой первый нокдаун в карьере.

Казалось, что француз находился на грани от поражения, однако Тай не сумел воспользоваться данной возможностью. Буквально в считанные секунды Ган восстановился и стал идти вперед. Тут-то и началась настоящая кровавая резня. Француз активно пробивал ногами по корпусу своего соперника.

Тай даже через блок чувствовал всю мощь попаданий со стороны Гана. Тем не менее, Туиваса прочно стоял на ногах и продолжал огрызаться. Но все же на лице австралийца повреждений было гораздо больше и ближе к концу второй пятиминутки стало понятно, что Ган перехватил инициативу.

В третьем отрезке француз решительно пошел вперед, работая исключительно первым номером. Активный прессинг дал свои плоды и австралиец не смог выдержать такого натиска. Чуть менее чем за минуту до конца третьего раунда, Ган после ряда попаданий отправляет оппонента на канвас.

Далее со стороны француза следует добивание и судье приходится остановить эту встречу. Вот так ярко Сирил сумел закрыть свое предыдущее поражение, и в очередной раз он отстоял свою первую строчку в рейтинге

Что будет дальше?

Сирил Ган и Тай Туиваса globallookpress.com

После столь грандиозной победы вряд ли у кого-то остались какие-либо сомнения насчет чемпионских амбиций Сирила. Этот парень заслуживает второго шанса и свою мощь он показал в поединке против очень серьезного соперника. Причем в своем интервью Ган выразил уважение в адрес побежденного австралийца.

Сирил Ган Претендент на пояс временного чемпиона UFC в тяжелом весе Тай невероятно сильный боец. Видно, что он прирожденный нокаутер. Еще никому ранее не удавалось меня опрокинуть. Туиваса первый, кто сумел отправить меня на канвас

Но теперь возникает вопрос: а кто станет следующим соперником Сирила Гана? На бумаге здесь все очевидно и,кажется, что француз вновь должен драться за титул. Однако сейчас в тяжелом дивизионе складывается довольно непростая ситуация.

Действующий чемпион Фрэнсис Нганну получил серьезную травму и он явно не намерен выходить в октагон до конца текущего года. Возможно, восстановление камерунца затянется до весны 2023-го. В связи с этим, Дана Уайт предлагает разыграть титул временного чемпиона.

Сирил является первым претендентом, а вот насчет потенциального соперника стоит подумать. Пожалуй, самым первым кандидатом является Стипе Миочич, который в своем последнем поединке потерял пояса чемпиона, уступив Нганну нокаутом. Также есть вариант встретиться и с Джоном Джонсом.

Сам Сирил отметил, что готов драться с кем угодно, только не с Кертисом Блейдсом, который сейчас идет на четвертой позиции в рейтинге. При этом француз хочет отомстить Нганну за первое поражение в карьере. Уже сейчас Ган намекает действующему чемпиону на матч-реванш.

Ган пытается привлечь к себе внимание в надежде на матч-реванш с Нганну

Фрэнсис Нганну globallookpress.com

После встречи с Туивасой Ган попытался спровоцировать камерунца. Первый номер рейтинга тяжеловесов заявил, что поединок против Тая дался ему гораздо тяжелее, чем титульный бой с Фрэнсисом. Далее Ган добавил, что Нганну и вовсе ни разу не попал по нему во время их очной встречи.

Конечно же, действующий чемпион не остался в стороне и он прокомментировал поединок между прямыми конкурентами следующим образом:

Фрэнсис Нганну Чемпион UFC в тяжелом весе Не могу сказать, что я впечатлен его выступлением. Да, он неспроста занимает первую строчку в рейтинге. Но сейчас вы меня спрашиваете, что я думаю о выступлении парня, которого побил. Мне пришлось с ним драться потому, что он был претендентом. Но я защитил свой пояс. Я чемпион, и поэтому меня сложно впечатлить каким-либо выступлением

Поведение камерунца кажется немного высокомерным. Тем не менее, со словами в адрес Гана действующему обладателю пояса нужно быть более осторожным. Видно, что сейчас француз солидно прибавил.

Не зря многие эксперты называют Сирила тяжеловесом современного типа.

Не каждый топовый боец данного дивизиона сможет работать в настолько высоком темпе и наносить удары ногами с той скоростью, как это делает Ган.

Пожалуй, Фрэнсису стоит внимательно наблюдать за первым номером рейтинга. Есть очень большая вероятность, что их матч-реванш все же состоится. И на ответный поединок у Сирила наверняка будет припасено для действующего чемпиона немало опасных приемов.