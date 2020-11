Бой Тайсон — Джонс завершился вничью

В Лос-Анджелесе состоялся выставочный боксерский поединок между

Бой, состоявшийся на арене Staples Center, прошел в формате восьми двухминутных раундов.

Боксеры провели на ринге все восемь раундов, по итогам которых судьи объявили ничью.

Больше всех этим решением был недоволен 54-летний Тайсон, который со скандалом покинул ринг.

Для Тайсона это был первый бой с 2005 года. Джонс последний раз боксировал в феврале 2018 года.

What a show ❤️ This wasn’t about who won or who lost we’re lucky to have watched these 2 legends compete again 🏆 #TysonJones pic.twitter.com/qiOtudfEpl