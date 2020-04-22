КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданКарантин — шанс для «Реала». Команду Зидана ждет очередная перестройка?
  • 21:53
    • РПЛ может быть доиграна в четырех городах
  • 21:37
    • Овечкин собирается играть за сборную России, пока есть здоровье
  • 19:33
    • УЕФА установил 31 июля крайним сроком завершения национальных чемпионатов
  • 19:16
    • Хавбек «Зенита» перейдет в «Рубин»
  • 18:22
    • Федерер и Надаль призвали объединить ATP и WTA
    Все новости спорта

    Российский боксер не исключил возможность получения канадского гражданства

    Бокс WBC IBF
    Чемпион WBC и IBF Артур Бетербиев допустил, что в будущем примет гражданство Канады.

    Артур Бетербиев
    Артур Бетербиев

    «У меня есть вид на жительство здесь. Все идет по ступенькам. Когда придет время получать гражданство, у меня будет возможность выбрать — получать его или нет. Но вид на жительство или гражданство — это удобно.

    Много есть положительных моментов от того, что у меня есть вид на жительство. У моих двоих детей уже есть канадские паспорта, поскольку они здесь родились.

    Но я в любом случае душой и сердцем останусь россиянином. Моя жизнь прошла в России, я представлял Россию, много раз поднимался флаг страны», — приводит слова Бетербиева ТАСС. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Цыганский Король» снова на вершине. Фьюри деклассировал Уайлдера
  • 24/02/2020 в 00:08
    •
  • Прогноз
  • «Ферретти» — «Халапа»
  • 1.57
  • Завтра в 04:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Худжанд» продолжит традицию?
  • «Куктош» — «Худжанд». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Ферретти» — «Халапа»: голов будет мало?
  • «Ферретти» — «Халапа». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
  • «Дирианген» все решит еще в основное время?
  • «Дирианген» — «Ювентус Манагуа». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фанаты «Атлетико» Футбол «Ливерпуль» — «Атлетико». Матч на «Энфилде» мог стать причиной распространения коронавирусаКоманды провели матч в Ливерпуле всего за несколько дней до введения карантина Вчера в 23:400
  • 16:32
    • Госкорпорация ВЭБ стала основным владельцем ЦСКА
  • 15:57
    • Карпин: Доиграть чемпионат — логично
  • 14:57
    • Кучук возглавил минское «Динамо»
    Деннис Бергкамп и Арсен Венгер Футбол Красиво, но бесполезно. В 2001-м «Арсенал» переиграл «Юве», а Бергкамп сделал крутейший ассист в истории ЛЧВ сезоне 2001/2002 на групповой стадии Лиги чемпионов между собой сразились «Арсенал» и «Ювентус» Вчера в 18:070
  • Экспресс дня

  • Сравняет ли «Тайвань Бир» счет в финальной серии?
  • 1.50
    •
  • 22:35
    • Российский боксер не исключил возможность получения канадского гражданства
  • 22:18
    • Футболисты «Уотфорда» согласились на отсрочку выплат зарплаты
  • 22:06
    • Сафин назвал лучшего теннисиста в истории
    Идрисса Гейе Футбол Успех ПСЖ в Лиге чемпионов зависит от этого новичкаСможет ли клуб выиграть главный еврокубок? Вчера в 04:200
  • 14:31
    • Алонсо хочет заменить Феттеля в «Феррари»
  • 14:13
    • ПСЖ поборется за полузащитника «Интера»
  • 11:03
    • Мане из-за Клоппа хочет перейти в «Реал»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.50
  • Прогноз на матч GenG — 100 Thieves
  • Прочие
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Дирианген — Ювентус Манагуа
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Ферретти — Халапа
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.50
  • Ординар дня 23 апреля
  • Завтра в 12:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Смолевичи — Динамо Минск
  • Футбол
  • Послезавтра в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Неман — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Послезавтра в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • 30/04/2020 в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс
    Вся лента
    Баскетбол Прочие